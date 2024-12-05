هآرتس: الحكومة الإسرائيلية بدأت تطهيرا لمعارضي نتنياهو في الجيش

ذكرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها أن الحكومة الإسرائيلية بدأت عملية تطهير في قوات الجيش من معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدأ يطهر الجيش من المنتقدين، مدللة على ذلك بإلغاء استدعاء للخدمة الاحتياطية أرسل إلى إيال نافيه، وهو أحد مؤسسي حركة "إخوان وأخوات في السلاح"، فضلا عن كونه أحد أكثر الأشخاص ارتباطا بالاحتجاجات المناهضة للحكومة.