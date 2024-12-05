مشاهد مروعة بعد قصف إسرائيلي دمر مخيما للنازحين بخان يونس

رصدت كاميرا الجزيرة آثار قصف مقاتلات حربية إسرائيلية دمر مساء الأربعاء مخيما للنازحين بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكذلك وثقت شهادات لسكان المخيم بشأن القصف الإسرائيلي الذي حوّل أجساد الشهداء إلى أشلاء مقطعة ومتفحمة بعدما اندلعت النيران في المكان وصعّبت من مهمة التعرف على هوية الضحايا.

وتعرضت منطقة المواصي فجر اليوم الخميس لسلسلة غارات جديدة أدت إلى تدمير معظم خيام النازحين الذين باتوا في العراء من دون مأوى في ظل البرد القارس.

تقرير: هاني الشاعر