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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

نقلت الجزيرة صورا تظهر شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
4/12/2024
المصدر : الجزيرة