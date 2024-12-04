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مدة الفيديو 00 minutes 31 seconds
00:31
شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا
نقلت الجزيرة صورا تظهر شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
4/12/2024
المصدر : الجزيرة