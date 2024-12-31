حكاية فلافل "الشيخ أمين" بالقدس

بابتسامته المعهودة وترحابه المرح، يستقبل بائع الفلافل المقدسي أمين النابلسي، زوار مدينة القدس والمصلين في المسجد الأقصى.

ويكرر الشيخ أمين، صاحب مطعم "فلافل عمي الشيخ أمين" الدعوة للمارة في أقرب حي للمسجد الأقصى بين بابي القطانين والحديد من أبواب المسجد الأقصى، لتذوق الفلافل مجانا.

يقول الشيخ أمين في حديثه للجزيرة نت إنه يعمل في إعداد الفلافل منذ سنوات ويجعل بعضا منها "لله" في إشارة إلى التوزيعات المجانية.

وكسائر التجار المقدسيين يشكو الشيخ أمين من صعوبة الوضع الاقتصادي، ومع ذلك يحافظ على افتتاح مطعمه.