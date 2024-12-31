تزايد معاناة النازحين وسط غزة بعد أن غرقت خيامهم بمياه الأمطار

بينما يتواصل القصف الإسرائيلي، يعيش النازحون في الخيام وسط مدينة غزة ظروفا صعبة وقاسية، مع اشتداد البرد وهطول الأمطار. وغرقت خيام النازحين في ملعب اليرموك بمدينة غزة جراء الأمطار.

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وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الخيام سقطت على الأرض بسبب الأمطار الغزيرة. ونقلت كاميرا الجزيرة مشاهد مأساوية لنازحين وجدوا أنفسهم وسط المياه، من دون أن تتوفر لديهم ألبسة ولا أغطية تقيهم البرد القارس.

تقرير: أنس الشريف

المصدر : الجزيرة