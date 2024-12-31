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أبرز الملفات على طاولة مؤتمر الحوار الوطني السوري
كشفت مصادر للجزيرة أن لجنة تحضيرية ستشكل لترتيب دعوات وتفاصيل مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب، مشيرة إلى أن النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري ومن بينها قوات سوريا الديمقراطية.
ووفق هذه المصادر، فإنه سيتم بحث اختيار حكومة انتقالية للمرحلة المقبلة في سوريا، ومناقشة إعلان حل الجيش وكل الفصائل العسكرية، وإعادة تشكيل جيش جديد بناء على أسس جديدة مع اعتبار أي سلاح خارج إطار الدولة غير شرعي.
تقرير: سلام خضر
31/12/2024
المصدر : الجزيرة