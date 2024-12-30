العثور على 3 مقابر جماعية في قرية القبو بريف حمص الغربي

قال مراسل الجزيرة إن فرق الدفاع المدني في محافظة حمص في سوريا عثرت على 3 مقابر جماعية في قرية القبو بريف حمص الغربي. وقدرت فرق الدفاع المدني عدد الجثث في تلك المقابر بنحو 20.

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وبعد انتشال الجثث، تقوم فرق الدفاع المدني بتوثيقها وترقيمها لحفظها والتعرف عليها لاحقا.

وقال مراسل الجزيرة إنهم شاهدوا عظاما بشرية تعود لأطفال ونساء. كما أكد مواطنون أن الجثث تعود لبعض الأهالي الذين فقدوا على حواجز النظام المخلوع بالقرب من هذه المنطقة .

تقرير: أمير العباد

المصدر : الجزيرة