أهالي مخيم جنين يشيعون جثمان الصحفية شذى الصباغ

شيّع أهالي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية جثمان الصحفية شذى الصباغ، في مسيرة انطلقت من منزل عائلتها، التي حمّلت أجهزة الأمن الفلسطينية مسؤولية قتلها، في حين نفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الضلوع بمقتلها.

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وندد المشاركون في مسيرة التشييع بجريمة قتل الصباغ، وطالبوا بالكشف عن المجرمين ومعاقبتهم حقنا لدماء الفلسطينيين في مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات بين أجهزة الأمن والمقاومة منذ 3 أسابيع أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 شخصا.

المصدر : الجزيرة