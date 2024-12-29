قوات عسكرية تلاحق فلول النظام من جبلة إلى ريف اللاذقية

تواصل القوات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية عمليات التمشيط وملاحقة فلول النظام السابق في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأفاد مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام أن القوات تقوم بتأمين الأحياء وتنفيذ عمليات دهم واعتقال لشخصيات مطلوبة من ضباط وعناصر النظام السابق.

وكشف أحد القياديين العسكريين أنه تم إلقاء القبض على بعض المطلوبين، في حين تجري ملاحقة آخرين فروا إلى ريف جبلة.

ويتزامن ذلك مع استمرار عمل مراكز التسوية في اللاذقية وجبلة ومدن الساحل الأخرى لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق وتسلُّم أسلحتهم، في إطار فرض الاستقرار والأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اضطرابات مؤخرا.