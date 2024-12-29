حملة أمنية لحفظ الأمن وتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع في حمص

تواصل قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة حملة أمنية لمطاردة فلول النظام السابق وحفظ الأمن في مدينة حمص. حيث تستهدف الحملة من يرفضون التسوية وتسليم سلاحهم، فضلا عن عصابات تهدّد أمن المدينة.

اقرأ المزيد

كما أفاد مصدر -في مركز التسويات التابعة للإدارة السورية الجديدة بحمص- للجزيرة بأن عملية التسوية لعناصر نظام المخلوع بشار الأسد مستمرة، وأضاف أن أكثر من 5 آلاف عنصر وضابط سابق أجروا عمليات تسوية خلال الفترة الماضية. مراسل الجزيرة أمير العباد زار حمص ونقل الصورة من هناك.

المصدر : الجزيرة