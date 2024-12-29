تحديات تواجه قطاع الطاقة والنفط بعد سقوط نظام الأسد

تواجه حكومة تصريف الأعمال السورية العديد من التحديات التي ورثتها من النظام المخلوع في قطاع النفط، ومن بين هذه التحديات توقف عدد كبير من وحدات التكرير عن العمل، بسبب تهالك المعدات وانعدام الصيانة.

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وترتهن عودة قطاع النفط إلى العمل بكامل طاقته من جديد بمدى دعم المجتمع الدولي لسوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام السابق، واستقرار الوضع الأمني في البلاد. لتكون تلبية الاحتياجات المحلية بداية الطريق للنهوض في البلاد، حسب وزارة النفط السورية. تقرير: أدهم أبو الحسام

المصدر : الجزيرة