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استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي لمنازل بمخيم النصيرات
استشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.
ووثقت كاميرا الجزيرة مشاهد مأساوية تظهر تناثر جثامين الشهداء في أزقة المخيم الجديد في النصيرات، ومحاولة الأهالي وطواقم الإسعاف والطوارئ انتشال جثث الشهداء والمصابين بطرق بدائية، وسط آهات وصرخات سكان المنطقة بسبب هول القصف ومرارة ألم الفقد.
29/12/2024
المصدر : الجزيرة