دمشق: عملية أمنية مرتقبة في المزة بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح

يمثل جمع السلاح من حي المزة 86 في دمشق تحديا جديدا للإدارة السورية الجديدة، إذ كان من المفترض أن تتم عملية تسليم السلاح بشكل سلمي من بقايا النظام السابق الذين لجؤوا إلى الحي عقب سقوط النظام.

وأوضح مراسل الجزيرة وليد العطار أن المهلة المحددة لمن رفض تسليم السلاح طواعية تنتهي اليوم الجمعة، مشيرا إلى عدم وضوح الخطوات التي ستتبع انتهاء هذه المهلة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع عن تحليق مروحياتها في سماء مدينة طرطوس استكمالا لعملية التمشيط التي بدأتها قبل يومين، ويأتي هذا في سياق العمليات الأمنية المكثفة التي تشهدها محافظات سورية عدة عقب أحداث طرطوس ومدن الساحل السوري.

وتتزامن هذه التطورات الأمنية مع استمرار التجمعات في ساحة الأمويين بدمشق في "جمعة الحداد"، إذ تجمّع المئات رغم البرد الشديد، في مشهد يمزج بين الحداد على الضحايا وفرحة الانتصار.