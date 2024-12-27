اجتماع استثنائي للوزاري الخليجي لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة

أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي رفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية، وشدد البيان الختامي لاجتماعات المجلس في الكويت على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

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وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب البيان عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وأهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار.

المصدر : الجزيرة