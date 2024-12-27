أزمة سياسية جديدة بكوريا الجنوبية بعد صدام البرلمان والرئيس المؤقت

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية على تعيين أعضاء جدد لسد الشواغر في المحكمة الدستورية المكلفة بالبتّ في دستورية قرار عزل الرئيس يون سوك يول، وهو ما يؤشر إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد.

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ورغم أن قرار تعيين الأعضاء الجديد حظي بأغلبية الأصوات، فإن الرئيس المؤقت هاك داك سو رفض التصديق عليه، مما عجّل بخطوة طرح مشروع قرار لعزله، حيث يتهمه المعارضون بعدم احترام دستور كوريا الجنوبية. تقرير: أيمن الزبير

المصدر : الجزيرة