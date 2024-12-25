الاستهداف الإسرائيلي لمستشفيات غزة عبر الخريطة التفاعلية

تظهر الخريطة التفاعلية التي بثتها قناة الجزيرة حجم الاستهداف الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة، والتي كان عددها يقدر بـ 36 قبل الحرب الإسرائيلية، وكانت هذه المستشفيات تعمل بشكل كلي.

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وفي مدينة غزة كان هناك قرابة 10 مستشفيات قبل الحرب، و6 مستشفيات في مناطق الشمال، ولكنها تعرضت جميعها لهجمات شبه مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يزعم وجود نشاطات عسكرية تحتها، وهي مزاعم أثبتت زيفها التحقيقات.

تقديم: سلام خضر

المصدر : الجزيرة