سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال وغلاف غزة بصواريخ "صنع في فلسطين"

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر قيام مقاتليها بقصف مستوطنات غلاف غزة وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور القتال بقطاع غزة.

وأظهرت الصور عملية تجهيز الصواريخ التي كتب عليها "صنع في فلسطين" داخل أحد البيوت المدمرة قبل إطلاقها من منطقة زراعية.

وقد زادت فصائل المقاومة -خلال الأيام الأخيرة- عمليات استهداف قوات الاحتلال في عدد من مناطق القطاع المحاصر، كما عاودت استهداف مستوطنات الغلاف.