مدة الفيديو 02 minutes 35 seconds
تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري بعد سقوط الأسد
ترك نظام بشار الأسد في سوريا خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية نتيجة السياسات التي نفذها هذا النظام على مدى أعوام طويلة، لا سيما مع بدء الحرب عام 2011.
ففي تقرير حديث، قال البنك الدولي إن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تأزمت نتيجة استمرار نقص التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين حاجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.
24/12/2024
المصدر : الجزيرة