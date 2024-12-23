8 شهداء بقصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين جنوبي قطاع غزة

رصدت كاميرا الجزيرة آثار قصف إسرائيلي تعرض له نازحون في خيام بمنطقة المواصي الساحلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهذا أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

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وخلّف قصف المسيّرات الإسرائيلية دمارا كبيرا في المكان وحوّل أجساد الشهداء إلى أشلاء مقطعة، في إطار سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين على مدار الأشهر الماضية وأدت إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين. تقرير: هاني الشاعر

المصدر : الجزيرة