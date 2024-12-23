شاهد.. لحظات مروعة لاشتعال النيران في مواطن فلسطيني أمام "كمال عدوان"

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو حصرية مروعة حصلت عليها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا أمام بوابة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران في جسده.

وأظهرت اللقطات محاولات متطوعين لإنقاذ المواطن الفلسطيني وانتشاله من النيران، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال إطلاق النار من المسيرات والآليات العسكرية في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في سياق التصعيد المتواصل للقوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في محيط المستشفيات التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة في ظل الحصار المفروض على القطاع.