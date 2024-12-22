فيديوغراف.. الحواجز الإسرائيلية تخنق القدس
يقع شمالي القدس، ويفصل بين مدينة رام الله وشمال القدس، ويعد من أكثر الحواجز ازدحاما.
حاجز حِزما:
يقع شمال شرقي مدينة القدس، ويفصل بلدة حزما عن مناطق شمالي المدينة.
حاجز شعفاط:
يقع شمال شرقي القدس، ويفصل مخيم شعفاط عن المدينة.
حاجز عناتا- العيساوية:
يقع شمال شرقي القدس، ويصل بين قريتي العيساوية وعناتا.
حاجز الزعيم:
يقع شرقي مدينة القدس، ويستخدم لتنقل سكان بلدتي العيزرية والزعيّم من مدينة القدس وإليها.
حاجز جبل الزيتون (الطور):
يقع شرقي القدس، ويفصل بلدة الطور عن مناطق القدس الأخرى.
حاجز الشيخ سعد:
يقع في الجنوب الشرقي للقدس، ويفصل حي الشيخ سعد خارج الجدار عن بلدة جبل المكبر داخل المدينة.
حاجز وادي النار:
يقع جنوب شرق القدس، ويفصل وسط وشمالي الضفة الغربية عن جنوبها، ولا يؤدي إلى القدس.
حاجز مزمورية:
يقع جنوبي القدس، ويفصل بلدة بيت ساحور وبيت لحم عن المدينة.
حاجز بيت لحم (300):
يقع جنوبي القدس، ويفصل بيت لحم عن مدينة القدس.
حاجز النفق (بيت جالا):
يقع جنوبي القدس ويعد مدخلها الرئيسي من جهة الجنوب، ويقتصر استخدامه على المستوطنين وحملة هوية القدس.
حاجز الولجة:
يقع جنوب غرب القدس، ويعزل قرية الولجة عن المدينة.
حاجز بيت إكسا:
يقع شمال غرب القدس، ويعزل قرية بيت إكسا عن القدس وباقي الضفة الغربية.
حاجز بِدّو:
يقع شمال غرب القدس، ويعزل قرى شمال غرب القدس، وهي: بدّو، بيت سوريك، بيت عنان، عن المدينة.
حاجز الجيب:
يقع شمال غرب القدس، ويفصل قرى شمال غرب القدس عن المدينة.
حاجز النبي صموئيل:
يقع شمال غرب القدس، ويربط منطقة النبي صموئيل بمحيط القدس.
حاجز عوفر:
يقع شمالي القدس، ويربط القدس ومستوطنات الضفة الغربية مع مستوطنة موديعين ومدن السهل الساحلي.
حاجز بيتونيا:
يقع شمال غرب القدس، وهو بمثابة معبر تجاري مخصص لنقل البضائع.