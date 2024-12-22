فيديوغراف.. الحواجز الإسرائيلية تخنق القدس

يحيط الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس بجدار فصل يعزلها عن محيطها، مع سلسلة حواجز عسكرية تخنقها وتتحكم في تنقل المقدسيين بين المدينة وبلداتها على جانبي الجدار، وفيما يلي أبرز الحواجز المحيطة بالمدينة:

حاجز قلنديا:

يقع شمالي القدس، ويفصل بين مدينة رام الله وشمال القدس، ويعد من أكثر الحواجز ازدحاما.

حاجز حِزما:

يقع شمال شرقي مدينة القدس، ويفصل بلدة حزما عن مناطق شمالي المدينة.

حاجز شعفاط:

يقع شمال شرقي القدس، ويفصل مخيم شعفاط عن المدينة.

حاجز عناتا- العيساوية:

يقع شمال شرقي القدس، ويصل بين قريتي العيساوية وعناتا.

حاجز الزعيم:

يقع شرقي مدينة القدس، ويستخدم لتنقل سكان بلدتي العيزرية والزعيّم من مدينة القدس وإليها.

حاجز جبل الزيتون (الطور):

يقع شرقي القدس، ويفصل بلدة الطور عن مناطق القدس الأخرى.

حاجز الشيخ سعد:

يقع في الجنوب الشرقي للقدس، ويفصل حي الشيخ سعد خارج الجدار عن بلدة جبل المكبر داخل المدينة.

حاجز وادي النار:

يقع جنوب شرق القدس، ويفصل وسط وشمالي الضفة الغربية عن جنوبها، ولا يؤدي إلى القدس.

حاجز مزمورية:

يقع جنوبي القدس، ويفصل بلدة بيت ساحور وبيت لحم عن المدينة.

حاجز بيت لحم (300):

يقع جنوبي القدس، ويفصل بيت لحم عن مدينة القدس.

حاجز النفق (بيت جالا):

يقع جنوبي القدس ويعد مدخلها الرئيسي من جهة الجنوب، ويقتصر استخدامه على المستوطنين وحملة هوية القدس.

حاجز الولجة:

يقع جنوب غرب القدس، ويعزل قرية الولجة عن المدينة.

حاجز بيت إكسا:

يقع شمال غرب القدس، ويعزل قرية بيت إكسا عن القدس وباقي الضفة الغربية.

حاجز بِدّو:

يقع شمال غرب القدس، ويعزل قرى شمال غرب القدس، وهي: بدّو، بيت سوريك، بيت عنان، عن المدينة.

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حاجز الجيب:

يقع شمال غرب القدس، ويفصل قرى شمال غرب القدس عن المدينة.

حاجز النبي صموئيل:

يقع شمال غرب القدس، ويربط منطقة النبي صموئيل بمحيط القدس.

حاجز عوفر:

يقع شمالي القدس، ويربط القدس ومستوطنات الضفة الغربية مع مستوطنة موديعين ومدن السهل الساحلي.

حاجز بيتونيا:

يقع شمال غرب القدس، وهو بمثابة معبر تجاري مخصص لنقل البضائع.