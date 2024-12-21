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مراكز لتسوية أوضاع جنود وضباط النظام السابق في سوريا
استقبلت مركز التسوية في اللاذقية جنودا وضباطا في الجيش والشرطة من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لتسوية أوضاعهم والحصول على بطاقة حماية مؤقتة، تخولهم التحرك في البلاد من دون التعرض للاعتقال.
الإجراءات وصفت باليسيرة، والنساء المتطوعات في وزارة الدفاع السابقة، يُنجزن إجراءاتهن بسرعة. كما افتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات السورية التي سيطرت عليها.
تقرير: صهيب الخلف
21/12/2024
المصدر : الجزيرة