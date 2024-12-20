21 شهيدا بغارات إسرائيلية على مخيم النصيرات

بثت شاشة الجزيرة مشاهد لدمار كبير عقب غارة إسرائيلية على مبان سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر مصدر طبي أن الغارات تسببت باستشهاد 21 فلسطينيا في غارات على مناطق عدة، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- وإصابة أكثر من 20 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في برج يافا بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني الفلسطينية تواصل عملية انتشال الشهداء والمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى العودة بالنصيرات ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.