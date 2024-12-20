الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مخيم طولكرم

شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية مستهدفة ما وصفتها بالأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وبدأت العملية بغارة جوية استهدفت مركبة يستقلها عدد من الفلسطينيين، قالت إسرائيل إنهم مسلحون، وهذا أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وأعقب ذلك اقتحام بري بمشاركة 15 آلية عسكرية وجرافتين، وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن محاولات الاحتلال للسيطرة على المخيم والقضاء على المقاومة ستبوء بالفشل، مشيرة إلى تطور أساليب المقاومة في المخيم ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

تقرير: ليث جعار