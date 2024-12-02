المعارضة السورية تسيطر على اللواء 138 بريف حلب

سيطرت المعارضة السورية المسلحة على اللواء 138، الذي يتبع إداريا لمطار منغ العسكري بريف مدينة حلب، وهو مختص بالآليات العسكرية والدبابات.

وقالت المعارضة المسلحة إن سيطرتها على هذا اللواء جاءت ضمن معركة "فجر الحرية" التي أطلقتها بهدف السيطرة على منطقة تل رفعت وكامل المناطق المحيطة بها، التي كانت تحت سيطرة ما تعرف "بقوات سوريا الديمقراطية".

وبدأت أعداد كبيرة من الأهالي في العودة إلى مدنهم وقراهم بعد أن كانوا يعيشون أوضاعا صعبة في المخيمات.

تقرير: محمد جزائري