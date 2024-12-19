مجزرة إسرائيلية جديدة بعد قصف مدرستين تؤويان نازحين شرقي غزة

استقبل مستشفى المعمداني في مدينة غزة عشرات الإصابات بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان آلاف النازحين في حي التفاح شرقي المدينة.

ووفق مراسل الجزيرة أنس الشريف، فإن معظم الإصابات من الأطفال والنساء، وسط عجز المستشفى عن استقبال المزيد من الجرحى بسبب نقص الأسرة والمستلزمات الطبية.

ورصدت كاميرا الجزيرة جانبا من تكفين جثامين الشهداء، حيث سقط 15 شهيدا على الأقل من جراء المجزرة الإسرائيلية الجديدة.