15 شهيدا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة).

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل إن الاحتلال استهدف خلال 24 ساعة 4 مدارس تؤوي نازحين وقتل أكثر من 50 فلسطينيا، مؤكدا استخدام إسرائيل أسلحة مختلفة تحدث تفحما وتقطيعا للجثث.

ووفق حديث بصل للجزيرة، فإن الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل.