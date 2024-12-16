صاروخ باليستي يمني يثير الذعر بإسرائيل وأكثر من مليون بالملاجئ

أثار إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل حالة من الذعر والهلع في صفوف الإسرائيليين، وخاصة في منطقة المركز ومدينة تل أبيب والمدن المحيطة بها.

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وأفاد الصحفي محمد خيري بأنه تم إيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي نتيجة لذلك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ اليمني قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة "حيتس". لكن خيري أوضح أنه رغم ذلك، لا يزال أكثر من مليون ونصف المليون إسرائيلي في الملاجئ بسبب تخوف إسرائيل من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها المنظومة الدفاعية.

المصدر : الجزيرة