مدة الفيديو 08 minutes 03 seconds
صاروخ باليستي يمني يثير الذعر بإسرائيل وأكثر من مليون بالملاجئ
أثار إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل حالة من الذعر والهلع في صفوف الإسرائيليين، وخاصة في منطقة المركز ومدينة تل أبيب والمدن المحيطة بها.
وأفاد الصحفي محمد خيري بأنه تم إيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي نتيجة لذلك.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ اليمني قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة "حيتس".
لكن خيري أوضح أنه رغم ذلك، لا يزال أكثر من مليون ونصف المليون إسرائيلي في الملاجئ بسبب تخوف إسرائيل من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها المنظومة الدفاعية.
16/12/2024
المصدر : الجزيرة