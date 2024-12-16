القدس.. إخطار إسرائيلي بهدم مسجد الإسراء

قبيل أيام من تركيب مئذنته، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، هدم مسجد الإسراء في حي “وادي ياصول”، ببلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى.

وقال مؤذن مسجد الإسراء، للجزيرة نت، إن المسجد بني قبل أكثر من 20 عاما، وتقدر مساحته بنحو 150 مترا مربعا.

وأشار إلى دفع غرامات مالية تحت مسمى "مخالفات" لسلطات الاحتلال، لكن قرار الهدم النهائي صدر وسينفذ خلال 21 يوما.

وأضاف أنه طلب تصميم مئذنة صناعية للمسجد في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، نظرا لصعوبة بناء مئذنة من الإسمنت، لكن قرار الهدم عُلق على المسجد قبل وصول المئذنة.

وبالتزامن مع شروعه في الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال من عمليات الهدم في القدس حتى تجاوز عددها 400 عملية هدم وتجريف، وفق محافظة القدس (تابعة للسلطة الفلسطينية).