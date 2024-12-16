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استشهاد مصور الجزيرة أحمد اللوح بغارة إسرائيلية على النصيرات
استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
والتحق الزميل اللوح بكوكبة من الصحفيين الشهداء من الجزيرة ومنابر إعلامية أخرى خلال الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونجا اللوح من استهدافات إسرائيلية سابقة، إذ قصف منزله، وكذلك تعرض للإصابة جراء قصف إسرائيلي في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 و12 أبريل/نيسان 2024 وسط القطاع.
تقرير: مصطفى ازريد
16/12/2024
المصدر : الجزيرة