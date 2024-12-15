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اكتشاف مصنع للكبتاغون المخدر في ريف دمشق

اكتُشف في منطقة دوما بريف دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد معملٌ لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة، والذي يقع تحت مصنع للعصائر استُخدم للتمويه.
15/12/2024
المصدر : الجزيرة