تعرف على تفاصيل كمين القسام المركب بجباليا عبر الخريطة التفاعلية

استعرضت سلام خضر عبر الخريطة التفاعلية تفاصيل كمين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذي نفذته مؤخرا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام مشاهد جديدة لكمين محكم استهدفت من خلاله شاحنة تقل عددا من جنود الاحتلال غرب مخيم جباليا شمالي القطاع في التاسع من الشهر الجاري، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن مقتل ضابط وجنديين في كمين القسام في جباليا.