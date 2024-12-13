الجزيرة ترصد انسحاب قوات روسية من مناطق متعددة في سوريا

قال مراسل الجزيرة إنه رصد حركة انسحاب واسعة النطاق للقوات الروسية من مناطق متعددة في سوريا.

وأفاد المراسل في تقرير ميداني من الطريق الدولي المعروف بـ"إم 5″، الذي يربط دمشق بحلب، برصد مئات العربات والمسطحات العسكرية الروسية تتجه نحو الساحل السوري.

وأوضح المراسل أن الانسحاب يشمل قوات روسية من وسط سوريا في محيط مدينة تدمر، ومن جنوبي البلاد، إضافة إلى قوات كانت متمركزة في مطار القامشلي شمالي شرقي سوريا.

وأشار إلى أن جميع هذه القوات تتجه نحو قاعدة إحميميم الجوية وميناء طرطوس على الساحل السوري.

تقرير: أدهم أبو الحسام