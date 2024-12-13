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الجزيرة ترصد الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي
رصدت الجزيرة الاستعدادات الفنية الجارية لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، وذلك بعد أقل من أسبوع على إسقاط المعارضة السورية نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأجرى مراسل الجزيرة لقاءات مع رئيسة قسم الصيانة ومدير صيانة الطائرات بالخطوط الجوية السورية للوقوف على الفحوصات والبروتوكولات الفنية لإعادة تشغيل أكبر مطار دولي في سوريا.
تقرير: محمود الكن
13/12/2024-|آخر تحديث: 13/12/202406:38 م (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة