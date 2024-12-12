مدة الفيديو 02 minutes 46 seconds
26 شهيدا في مجزرة إسرائيلية بعد تدمير مربع سكني بالنصيرات
عرضت الجزيرة مشاهد حصرية تظهر حجم الدمار الذي خلّفه قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأدى إلى استشهاد 26 فلسطينيا وأكثر من 50 مصابا، في حصيلة غير نهائية.
وأظهرت اللقطات محاولات الأهالي وطواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال جثث الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة بوسائل بدائية وتحت كشافات الإضاءة في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الحرب الحالية.
12/12/2024
المصدر : الجزيرة