26 شهيدا في مجزرة إسرائيلية بعد تدمير مربع سكني بالنصيرات

عرضت الجزيرة مشاهد حصرية تظهر حجم الدمار الذي خلّفه قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأدى إلى استشهاد 26 فلسطينيا وأكثر من 50 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

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وأظهرت اللقطات محاولات الأهالي وطواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال جثث الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة بوسائل بدائية وتحت كشافات الإضاءة في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الحرب الحالية.

المصدر : الجزيرة