السرايا والقسام تقصفان موقعين في نتساريم بالهاون وصواريخ 107

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف مقاتليها مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون، وقصف موقع دعم وإمداد لوجيستي بالمكان ذاته بصواريخ 107.

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وتضمّنت المشاهد -التي عرضت الخميس- لحظة إطلاق القذائف، ولحظة سقوطها داخل مركز القيادة والسيطرة. ووفق سرايا القدس، فإن عملية القصف جاءت بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المصدر : الجزيرة