نهج إسرائيل في ضرب الشرعية الدولية بالشرق الأوسط

يشكل العدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا محاولة لإرباك المشهد السوري بعيد اقتلاع نظام بشار الأسد. وتسوغ إسرائيل لنفسها الحق في ضرب مقومات القوة السورية بافتراضها مهددا لها.

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ويبدو السلوك الإسرائيلي في سوريا امتدادا لسلوكها العدواني ضد غزة ولبنان، مما مثل تحديا سافرا للشرعية الدولية. ويدفع نهج إسرائيل العدواني المنطقة إلى مزيد من الهشاشة الأمنية المهددة لسلام الإقليم كله. تقرير: فوزي بشرى

المصدر : الجزيرة