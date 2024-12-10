قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا يحول السكان إلى أشلاء

في حدود الساعة السادسة مساء، تعرض سكان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لقصف إسرائيلي مباغت ورشقات صاروخية مكثفة، وفق ما أكدته إحدى الناجيات.

وقالت المتحدثة للجزيرة إن القصف طال بيتا كانت تسكنه مجموعة من عائلة الكحلوت بعد نزوحها من جباليا شمالي القطاع إلى بيت حانون.

وأدى القصف لتدمير المنزل تماما، وأوقع عددا من الشهداء تحولت جثث بعضهم إلى أشلاء. ولم يتمكن السكان من إنقاذ المصابين بسبب الحزام الناري الذي فرضته قوات الاحتلال على المكان.

ونقلت الجزيرة صور عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا في القصف ومن بينهم أطفال. كما نقلت صورا تظهر أشلاء جمعها السكان في بطاطين بعدما فشلوا في التعرف على هويات أصحابها، وقاموا بدفنها في مقبرة جماعية.