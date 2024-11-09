ليلة الغضب في أمستردام.. احتقان بسبب غزة وترهيب بـ"معاداة السامية"

تمثل الصدامات التي شهدتها هولندا بين شبان عرب ومسلمين وبين مشجعين إسرائيليين، بعد أن مزق الأخيرون أعلاما فلسطينية، مؤشرا خطيرا على الاحتقان والغضب من جراء ما يحدث في غزة.

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وقد أثارت مواقف دولية تربط ما حدث بمعاداة السامية جدلا وانتقادا، ووُصفت بأنها ترهيب دولي لفرض الخلط بين الصهيونية والاحتلال والسامية.

تقرير: فاطمة التريكي

المصدر : الجزيرة