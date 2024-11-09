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شهداء في قصف إسرائيلي لمخيم نازحين في دير البلح

نقلت الجزيرة صورا تظهر أحد مخيمات النازحين في منطقة دير البلح وسط غزة وقد اندلعت فيه حرائق وسقط شهداء بسبب قصف إسرائيلي.
9/11/2024
المصدر : الجزيرة