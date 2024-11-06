ثلث الأميركيين يعتبرون أن الاقتصاد الأهم في برنامج المرشحين

ركزت نافذة الجزيرة الخاصة بتغطية الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل ساعة من الإغلاق الأول لمراكز الاقتراع، على استطلاعات رأي أجرتها وسائل إعلام أميركية بعد التصويت الشعبي.

وفق استطلاع رأي لمجلة فورين بوليسي ومركز إيديسون -ما بعد التصويت- فإن "31% من الناخبين يقولون إن الاقتصاد الأكثر أهمية في الانتخابات"، في حين قال "11% من الناخبين إن السياسة الخارجية أكثر أهمية في الانتخابات".

في السياق ذاته، أظهر استطلاع شبكة "سي إن إن" ما بعد التصويت، أن "49% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن وضع الولايات المتحدة، مقابل 35% من الناخبين يعتبرون الديمقراطية أهم قضية لهم".

وتناولت استطلاعات رأي أخرى مثل شبكتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز" ووكالة "أسوشيتد برس"، نظرة الناخبين إلى المرشحيْن الرئاسيين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس في بعض الولايات المتأرجحة، والقضية الأهم بالنسبة لهم.