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في ظل حظوظهما المتقاربة.. هاريس وترامب يتسابقان لاستمالة الناخبين باللحظات الأخيرة
بالتزامن مع استمرار عمليات الاقتراع في كل الولايات الأميركية، يواصل المرشحان، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، الإدلاء بتصريحات في محاولة لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهما.
وقال مراسل الجزيرة فادي منصور من فلوريدا إن مرشح الجمهوريين وجه رسالة بضرورة الانتظار في مراكز الاقتراع وعدم مغادرتها، لأنه يدرك حجم المنافسة وتقارب الأرقام بينه وبين منافسته الديمقراطية.
وفي المقابل دعت المرشحة الديمقراطية أنصارها للتوجه إلى مراكز الاقتراع من أجل استعادة أميركا للحرية والمساواة للجميع، كما قالت.
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الجزيرة نت تتجول في مراكز الاقتراع الأميركية
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الولايات المتأرجحة السبع، التي ستحسم السباق الانتخابي، وهي: بنلسفانيا، وهي الكبرى، وميشيغان حيث الصوت العربي والمسلم، ويسكونسن وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا ونيفادا.
وبخصوص ولاية ويسكونسن المهمة في هذه الانتخابات، أكد مراسل الجزيرة مراد هاشم أن الصوت العربي والمسلم مؤثر وحاسم، ورغم أن عدد الجالية غير كبير مقارنة بولاية ميشيغان، فإنه كفيل بحسم الأمور خاصة بالنسبة للديمقراطيين
6/11/2024
المصدر : الجزيرة