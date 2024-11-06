حملة هاريس تتوقع تأخر ظهور نتائج الانتخابات في بنسلفانيا

تراهن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس على ولاية بنسلفانيا، وترى فيها مفتاح البيت الأبيض. وتتوقع حملة هاريس أن لا تصدر نتائج الانتخابات في هذه الولاية المتأرجحة في هذه الليلة أو حتى غدا.

اقرأ المزيد

وتتوقع حملة المرشحة الديمقراطية أن تصدر نتائج بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا بعد أيام، في حين تصدر نتائج ميشيغان وكارولينا الشمالية هذه الليلة لأن عملية فرز الأصوات ستكون شبه مكتملة في الولايتين. كما يتوقع أن تصدر نتائج ويسكونسن صباح الغد بتوقيت الولاية.

المصدر : الجزيرة