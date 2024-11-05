بنسلفانيا آخر محطات هاريس وترامب يصوت في فلوريدا

ساعات وينطلق التصويت الرسمي في الانتخابات الأميركية، حيث يكثف مرشحاها الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، من تحركاتهما، في ظل استمرار تقارب تأييد الناخبين لهما حسبما تشير استطلاعات الرأي.

وستكون فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا المحطة الأخيرة لهاريس في حملتها الانتخابية حيث تنظم لقاء جماهيريا حاشدا يتوقع مراقبون أن يشارك فيه أكثر من 50 ألف ناخب.

وبينما يتواجد ترامب في ذات الولاية التي تعد من أهم الولايات المتأرجحة، ينتقل بعدها إلى ميشيغان قبل أن يعود إلى فلوريدا حيث مقر إقامته الذي سيصوت فيه.