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الولايات المتحدة تبدأ تأهبا أمنيا خشية وقوع أعمال عنف بسبب نتائج الانتخابات
بدأت السلطات الأميركية اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية خشية وقوع أعمال شغب من جانب مؤيدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يلمح إلى أن عدم إعلان نتائج الانتخابات الليلة يعني أنها لن تكون نزيهة.
وقد تم تفعيل الحرس الوطني في 18 ولاية، من بينها السبع المتأرجحة التي يتوقع أن تحسم نتيجة السباق إلى البيت الأبيض، مع تأكيد كثيرين أن إعلان نتيجة الانتخابات لن يكون ممكنا غالبا هذه الليلة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر قولها إن حملة ترامب تدرك أن نتائج الانتخابات لن تعلن على الأرجح هذه الليلة.
5/11/2024
المصدر : الجزيرة