فضيحة تسريبات أمنية في إسرائيل.. ما قصتها؟

فضيحة تسريب جديدة تتكشف فصولها الأولى في إسرائيل، وديوان نتنياهو يجد نفسه مجددا في عين عاصفة يتوقع أن تكبر مع مرور الوقت. فقد أجمعت وسائل الإعلام على أن التسريب انطلق من الديوان، فماذا تسرب ولأي هدف؟

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