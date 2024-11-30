نتنياهو يعترف لأول مرة بنقص الأسلحة والذخائر في حربه على غزة ولبنان

بعد عام على اندلاع حرب غزة وما تلاها من فتح جبهات في الشرق الأوسط، تبدو إسرائيل أمام أزمة سلاح حادة اعترف بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأول مرة.

وقد ذكر الأزمة ضمن الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى القبول بوقف إطلاق النار على جبهة لبنان.

وتفرض دول وشركات خاصة حظرا جزئيا أو كليا على أسلحة ومكونات عسكرية وقطع غيار إلى إسرائيل في إطار النأي بالنفس عن اتهامها بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائمَ ضد الإنسانية.

تقرير: إلياس كرام