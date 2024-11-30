كتائب القسام تتبنى عملية مستوطنة "أرئيل"

أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن عملية مستوطنة “أرئيل” التي أصيب فيها 9 إسرائيليين بجروح متفاوتة الخطورة، وقالت إن ما وصفتها بالحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ العملية جاء من نابلس وأطلق النار على حافلة قادمة من تل أبيب، قبل أن يتمكن جنود يحرسون مفترق الطرق من قتله.

وتزامنت هذه العملية مع اقتحامات نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وبعد العملية دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة ونفذ حملة دهم وتفتيش واسعة.

تقرير: جعفر سلمات