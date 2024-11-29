هدوء حذر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مع عودة النازحين وتساؤلات عن المستقبل

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الأربعاء، شهدت المنطقة الحدودية مشهدا لافتا تمثل في عودة آلاف النازحين اللبنانيين لقراهم وبلداتهم في الجنوب.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني وتراجع حزب الله مسافة 30 كيلومترا جنوبي نهر الليطاني، لكن المراقبين يشيرون إلى صعوبة تنفيذ هذا البند نظرا لطبيعة حزب الله كقوة شعبية متداخلة مع النسيج الاجتماعي.

وبعد 58 يوما من المواجهات العنيفة، يرى المحللون أن الحزب احتفظ بقدراته العسكرية رغم الخسائر، لكنه يواجه تحديات مستقبلية تتعلّق بإمداداته العسكرية ودوره الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بدعم غزة، مع توقعات بتركيز أكبر على الساحة اللبنانية الداخلية.

تقرير: فاطمة التريكي